Grillig Hongkong verdeelt ook Nederlanders

Anti-regeringsdemonstranten excuseren zich tegen reizigers voor hun schermutselingen met de politie op het vliegveld van Hongkong. Op het vasteland van China wordt woedend door de staatskranten over de rellen bericht nadat een verslaggever van een van de grootste kranten in China in de rellen terechtkwam en gewond werd afgevoerd. Steeds vaker weerklinkt de eis tot ingrijpen.

Ⓒ REUTERS