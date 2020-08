Publiek weer welkom in de rechtszaal

De afgelopen tijd werden er tussen de rechters plexiglas schermen geplaatst en de verdachten worden via een videoverbinding gehoord. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DEN HAAG - Publiek is vanaf volgende week maandag weer welkom in rechtszalen, mits vooraf via e-mail aangemeld en met een maximum aantal. In verband met de coronamaatregelen was publiek sinds half maart niet toegestaan.