Brussels Airlines vliegt toch niet naar Sinaï

Persbureau Belga meldde donderdag dat de reisorganisatie TUI het hier niet mee eens is. Een woordvoerder van de Belgische tak van de onderneming bestrijdt dat er een nieuwe veiligheidssituatie is en dat TUI reizen naar Sharm al-Sheikh blijft aanbieden. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken raadt al geruime tijd reizen naar de zuidelijke Sinaï af „met uitzondering van de hotelzone van Sharm al-Sheikh.”

Het schiereiland Sinaï wordt al lang geplaagd door gewelddadige botsingen tussen bedoeïenen en veiligheidstroepen en sinds circa acht jaar ook door geweld van soennitische extremisten die stellen van Islamitische Staat te zijn. Eind oktober 2015 is een vliegtuig met Russische toeristen na te zijn opgestegen in Sharm al-Sheikh ontploft of neergehaald door toedoen van terroristen.