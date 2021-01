Capitoolbestormster verdacht van stelen laptop Pelosi

De verdachte luistert naar de naam Riley June Williams, een mevrouw uit Pennsylvania die volgens getuigen op beeldmateriaal van de bestorming op 6 januari te zien was. Uit een op zondagavond 21.00 uur Amerikaanse tijd gepubliceerde getuigenverklaring, blijkt dat Williams op de vlucht is geslagen. Volgens politieagenten uit Harrisburg, vertelde de moeder van Williams dat ze na thuiskomst haar tas had ingepakt en vertelde een paar weken weg te zijn. Verder zegt de moeder geen informatie te hebben gekregen over de bestemming van Williams.

Het is tot dusver nog niet duidelijk of de laptop daadwerkelijk gestolen is. Wel meldt een andere getuige - die een ex-partner van Williams blijkt te zijn - op videobeeld Williams een laptop of harddrive in haar tas te hebben zien schuiven. Diezelfde getuigen vertelt te weten dat Williams van plan was de computer naar een vriend in Rusland toe te sturen. Deze vriend zou dan vervolgens de laptop verkopen aan de Russische inlichtingendienst.

Dat plan lijkt echter te zijn mislukt volgens de ex, waarvan de naam onbekend is. Daarnaast stelt deze persoon dat Williams nog in het bezit van de computer is, of het apparaat heeft vernietigd.

’Familie-uitje’

De vader van Riley June Williams zegt verder niets meegekregen te hebben van de mogelijke laptopdiefstal. Als ware het een familie-uitje reed hij samen met zijn dochter naar Washington voor de protesten, waarna Williams bij aankomst wat andere vrienden opzocht. Na de historische bestorming van het hart van de democratie kwamen de twee samen en reden ze naar huis.

Vooralsnog zal de vermiste Williams alleen nog hoeven te rekenen op de op dit moment bewezen aanklachten: Het betreden van een verboden gebouw en het verstoren van de openbare orde.