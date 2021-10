Werkgevers zien brood in coronapas: ’Zeker waar het klanten ook wordt gevraagd’

Dat laat een woordvoerder weten in reactie op het voorstel dat Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zondag opperde. Bruls vindt dat de wetgeving daarvoor ’eerder vandaag dan morgen’ moet worden opgetuigd.

Het is voor werkgevers verboden een vaccinatiebewijs van personeel te eisen. Het vragen van een negatieve coronatest mag ook niet, maar daar wil Bruls dus een eind aan maken. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daar alle sympathie voor, laten ze in een gezamenlijke reactie weten: „Wij delen dat werkgevers de mogelijkheid moeten hebben er eventueel naar te vragen indien de behoefte bestaat in een sector of bedrijf.”

Gevaccineerd, hersteld of getest

De werkgeversorganisatie vindt dat in sommige sectoren niet meer dan logisch: „Zeker in sectoren waar het ook aan klanten moet worden gevraagd moet de mogelijkheid er zijn voor werkgevers de CoronaCheck-app te gebruiken.” Met de app bewijs je dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent.

Een van de sectoren waar dat voor geldt is de horeca. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland wil echter nog niet reageren op het voorstel. Inretail, de brancheorganisatie voor de detailhandel, bezint zich nog op een reactie.

’Werknemers vogelvrij’

Vakbond FNV wil juist dat in de wet wordt opgenomen dat het vragen naar test- en vaccinatiebewijzen van werknemers door werkgevers strafbaar is. Dat stelde FNV-bestuurder Kitty Jong eind september, toen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat het niet zal optreden tegen bedrijven die een coronabewijs eisen, omdat het niet kan handhaven. De overheid verwacht dat werknemers dit zelf, al dan niet via de rechter, oplossen. Jong destijds: „Hiermee verklaart het ministerie de werknemers in principe vogelvrij.”

Jong, vicevoorzitter van de FNV, zegt nu: „Wij zijn – net als de meeste vakbonden - vóór vaccineren en een hoge vaccinatiegraad, maar het mag niet ten koste gaan van grondrechten. Het is gewoon echt een ander verhaal of je die QR-code toont om vrijwillig een café of restaurant in te gaan, omdat je dat graag wilt. Of omdat je naar je werk gaat; de plek die je een inkomen geeft waar je je leven mee betaalt. De gevolgen van de CoronaCheckapp zijn voor werknemers op de werkvloer onevenredig groot, dus wij zijn pertinent tegen de inzet voor dit soort doeleinden.”

Er zijn ook andere oplossingen, zo wijst de FNV op het nog vaak ontbreken van goede coronaprotocollen op de werkvloer om de werkomgeving veilig te maken. Jong: „Werkgevers mogen daar ook hand in eigen boezem steken en zelf er alles aan doen om een veilige werkvloer te creëren.”

Als het recht op medische privacy wordt opengebroken voor coronadoeleinden, waar stopt het dan? Jong: „Wat is het volgende dat mag worden gecontroleerd? Of je ooit kanker hebt gehad, of mentale problemen? Want werkgevers willen al veel langer weten of iemand ziek is of ziek is geweest, omdat zij dan een groter risico lopen op uitval.”

Anderhalvemeterregel

Bruls wil ook de anderhalvemeterregel weer invoeren, maar daar zijn de werkgevers geen fan van. „De 1,5 meter afstandsregel opnieuw invoeren levert weer nieuwe beperkingen op voor ondernemers en het belangrijkste is nu vooral alles na te leven wat er al ligt aan maatregelen (basismaatregelen, testen bij klachten et cetera) in plaats van weer nieuwe beperkingen in te voeren.”

„Essentieel is bovendien vooral dat de vaccinatiegraad verder verhoogd wordt. Dat is de beste maatregel”, aldus VNO-NCW. Volgens het RIVM is bijna 82% van alle 12-plussers volledig gevaccineerd.

Leaseplan en Ticketmaster

Een aantal werkgevers, zoals Leaseplan, Ticketmaster en de grote slachtmachinefabrikant Marel kwamen de afgelopen maanden al in het nieuws, omdat ze wel om vaccinatiebewijzen vroegen, maar bijvoorbeeld niet controleerden. Ook RAI en KLM vragen er soms om, zij het omdat ze dan klanten hebben die het verplicht stellen, of naar bestemmingen gaan waar een verplichting geldt.

Jumbo-topman Frits van Eerd verklaarde eerder tegen deze krant dat zijn personeel er helemaal zelf over gaat, en Jumbo zich niet met een privézaak als vaccinatie gaat bemoeien. Shell heeft vaccinaties intern ter discussie gesteld, maar uiteindelijk niet verplicht gesteld.

Een aantal grote Amerikaanse werkgevers stelt vaccinatie in eigen land wel verplicht.