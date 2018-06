Opnieuw schandaal in top OM

NRC-Handelsblad schrijft dat Marc van Nimwegen bij justitie verantwoordelijk was voor de portefeuille personeelsbeleid. Voor een campagne werd een bedrijf van zijn zus en zwager ingezet. Dat bedrijf zou, aldus de krant, 200.000 euro hebben ontvangen.

Het Openbaar Ministerie zegt in de krant dat er inderdaad een contract is geweest met het bedrijf Hireserve, maar dat Marc van Nimwegen daar geen enkele bemoeienis mee zou hebben gehad. Ook de topman zelf ontkent dat stellig. NRC schrijft bronnen in de top van justitie te hebben die zeggen dat hij zich ’juist heel actief bemoeide met de selectie van dit bedrijf’.

De zus om wie het gaat, Barbara van Nimwegen, zegt tegen de krant ’niet te willen praten’ over haar zakelijke contacten met haar broer.

Marc van Nimwegen werd vorige maand met buitengewoon verlof gestuurd nadat NRC

onthulde dat hij in strijd met de regels intieme relaties had met collega’s. Hij wordt door anderen in de top beschuldigd van nepotisme op het departement: het voortrekken van familie en vrienden.

Afgelopen week is een groot onderzoek begonnen naar integriteitsschendingen bij het OM.