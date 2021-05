Hiddema: Bevrijdingsdagposter van FvD ’niet smaakvol en stom’

Op de poster staat ’Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’. Daaronder staan de jaartallen 1945-2020 met een overlijdenskruisje. Andere ondertekenaars zijn onder andere Viruswaarheid en Nederland in Verzet. „Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wil zien, maar jat dan niet het logo van de 4 - 5 mei- beweging. En breng zodoende niet het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van corona”, aldus Hiddema, die zegt dat hij er intern wel opmerkingen over heeft gemaakt.

De Bevrijdingsdagposter van FvD.

Hiddema vertrok eind vorig jaar van het Binnenhof na alle commotie rond racistische en antisemitische appjes die rondgingen in appgroepen van FvD-leden. Hij vertrok uit de politiek, omdat hij zegt geen zin meer te hebben in vragen hierover. „Ik moet me de hele tijd rechtvaardigen voor verwijten waar ik me helemaal niet bij thuis voel.” Hij zegt ook dat hij de afgelopen 3,5 jaar in de Tweede Kamerfractie van FvD nog nooit een racist of antisemiet heeft ontmoet.”