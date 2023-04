‘Vrachtwagen blokkeerde mogelijk zicht omgekomen fietser bij trambotsing’

De bestuurder van de tram heeft nog op de noodrem getrapt, maar dat mocht niet meer baten. De 19-jarige werd door een politieagent gereanimeerd. Zij collega’s namen de reanimatie over, maar het was al te laat. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek en kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. Hagenaars zijn in shock. Op social media wordt er massaal gereageerd op het noodlottige ongeval. ,,Wat ontzettend heftig dit”, zegt Favaaz. ,,Echt verschrikkelijk dit”, schrijft Caroline. ,,Ik hoorde al zoveel sirenes. Hier zijn geen woorden voor.” ,,Het eerste waar ik aan dacht toen ik al die sirenes hoorde was, waar is mijn zoon, ook 19, die nog niet thuis was. Nu lees ik ’jongen van 19’ en kan ik alleen nog maar aan die ouders denken. Wat een vreselijke nachtmerrie!”, aldus Cilla.