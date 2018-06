Oeps: adviseur noemt Trump per ongeluk ’Commander in Cheese’

Haar kaas-schuiver levert heel wat lollige reacties op. „Eindelijk een verklaring voor zijn huidkleur” of „Ik zou wel willen dat #CommanderChees trending wordt, maar dat is eigenlijk een belediging voor kaas” en „Trump is veel geschikter als bevelvoerder van kaas.” Foto’s van Trump als het bekende oranje kaas-zoutje of Trump met haar van plakjes kaas doen het ook goed. Ook creatievelingen met snel in elkaar geknutselde filmpjes of T-shirts showen hun kunnen op het sociale medium.

Anderen zien er de lol niet van en maken zich eerder zorgen. „Waarom zit deze vrouw ook maar in de buurt van ons Witte Huis?”, zo vraagt een bezorgde twitteraar zich af.