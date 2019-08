Weggepeste transgenders verhuisd: ’Hopelijk nu rust’

Kristiana Moretti (rechts) en Arianne Brink werden door hangjongeren de wijk uit gepest en hopen op betere tijden in hun nieuwe huis. Ⓒ Marcel van Hoorn

HEERLEN - Een transgenderstel uit Heerlen, dat door hangjongeren de wijk uit is gejaagd, is donderdag verhuisd naar een veiliger locatie. „Ik was suïcidaal geworden door die terreur. Hopelijk krijgen we nu rust.”