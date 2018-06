Máxima’s jongste zusje Inés overleden

Koningin Máxima is „geschokt en aangedaan” door het overlijden van haar zus Inés, zo meldt de RVD. Volgens de RVD gaat het vermoedelijk om een zelfdoding.

Koningin Máxima heeft haar geplande publieke optredens voor de komende dagen afgezegd vanwege het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta. Ook gaat zij niet mee tijdens de staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen.

In 2012 werd Inés opgenomen met een eetstoornis en ook kampte ze met een persoonlijkheidsstoornis.

Hechte band

Inés en Máxima hebben een hechte band, ondanks hun leeftijdsverschil van 13 jaar. Inés was de peetmoeder van prinses Ariane, die Inés als haar vierde doopnaam heeft, en ook was zij bruidsmeisje bij het huwelijk van Máxima met Willem-Alexander.

Inés Zorrequeta overhandigt prinses Ariane aan prinses Maxima tijdens de doop. Ⓒ ANP

Jorge Zorreguieta

Het jongste zusje van Máxima raakte in 2016 in opspraak, nadat ze door de Argentijnse president als ambtenaar benoemd was. Zo zou Inés niet de benodigde opleiding hebben noch de juiste werkervaring. Bovendien zou ze riant betaald zijn voor haar werkzaamheden. De verklaring luidde dat er een uitzondering voor haar gemaakt was omdat ze een dochter van Jorge Zorreguieta is.

Inés Zorreguieta zou donderdagochtend in haar appartement in de wijk Almagro in Buenos Aires zijn gevonden, zo meldt de Argentijnse krant La Nacion.

Amsterdam

Inés studeerde psychologie aan de universiteit van Belgrado. Saillant detail is dat ze een proefschrift schreef over zelfmoord bij mannen en vrouwen. Máxima zou haar zusje aangeboden hebben om in Amsterdam te komen wonen om haar studie psychologie voort te zetten. Van 2009 tot 2011 werkte Inés bij de VN in Panama.

Inés enige volle zus

Inés Zorreguieta is de enige volle zus van koningin Máxima, net als zij een kind uit het tweede huwelijk van haar vader Jorge met María del Carmen Cerruti. De koningin heeft verder twee broers, Martin en Juan, en drie halfzusters uit eerste huwelijk van Jorge: Maria, Angeles en Dolores.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl