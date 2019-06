Trump: aanval op Iran afgeblazen om levens te sparen

Trump meldde dat de Amerikanen in de nacht van donderdag op vrijdag op drie verschillende plekken wilden aanvallen. Volgens Amerikaanse media waren gevechtsvliegtuigen al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken.

In zijn tweet maakte Trump duidelijk dat hij met Iran geen haast heeft. Hij waarschuwde dat het militaire apparaat is vernieuwd en gereed is om de kant van Iran op te gaan. „Veruit het beste in de wereld”, twitterde de president over het Amerikaanse leger.

Reactie Rutte

Het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran is „op zijn zachtst gezegd een nieuw signaal van oplopende spanningen”, vindt premier Rutte. „Heel zorgelijk, het is belangrijk om nu te werken, ook in Europees verband, aan de-escalatie”, zei de premier na afloop van een EU-top in Brussel. Hij verwees naar de eerdere oproep van de EU om provocaties te vermijden.

Andere leiders zijn ook bezorgd over de ontwikkelingen in de Golfregio, zei EU-president Tusk. „We volgen de situatie natuurlijk op de voet.” Er was volgens hem geen reden om er een aparte EU-verklaring over uit te doen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak haar zorgen uit over „de zeer gespannen situatie die diplomatiek en politiek moet worden opgelost.”

Bezorgd

Rutte sprak drie weken geleden al zijn bezorgdheid uit over aanvallen tegen tankers in de Golf van Oman. „Acties tegen commerciële schepen en onschuldige zeelieden zijn onaanvaardbaar”, zei hij daarover. Nederland heeft de Amerikaanse beschuldiging dat Iran daar achter zit niet overgenomen. „We hechten er zeer aan om te achterhalen wie dit gedaan heeft. Het is gezien de omstandigheden niet gemakkelijk die informatie boven tafel te krijgen.” Mede met het oog op de veiligheid van Nederlandse schepen staat de regering in contact met andere landen, besloot Rutte.

