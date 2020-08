Halsema sluit kapperszaak na explosie en beschieting

In de nacht van 27 op 28 augustus deed zich een explosie voor bij het pand. In de daaropvolgende nacht van 28 op 29 augustus 2020 werd de zaak meermaals beschoten. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zouden twee verdachten met een motorscooter zijn gevlucht nadat het vuur was geopend. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.

De kapperszaak werd een maand geleden geopend door voetballer Hakim Ziyech (27) en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah, zo meldt Het Parool. Op foto’s op Instagram is te zien dat Ziyech en Kallah voor de met ballonnen versierde kapperszaak poseren. De krant meldt op basis van anonieme bronnen dat in het criminele milieu al jaren verhalen gaan over problemen die Kallah zou hebben, ook vanwege de moord op een vriend van hem, oud-kickbokser Tarik el Idrissi in Amsterdam-Noord. De politie kan dat echter niet bevestigen.

„Beide incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de barbershop ernstig aangetast. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de barbershop per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten”, aldus de woordvoerder van Halsema.