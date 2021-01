Onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie van het CDA om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die de Nederlandse hulp aan Syrische milities moet doorlichten. Daaruit zou duidelijk moeten worden hoe het kan dat het kabinet jarenlang steun heeft verleend aan gewapende rebellen in Syrië, die later onder meer terreur bleken te faciliteren.

Nadat twee jaar geleden bekend werd dat Nederland tussen 2015 en 2018 steun verleende aan in totaal 22 gewapende groepen in Syrië, die verdacht worden van mensenrechtenschendingen en samenwerking met terroristen, nam de Tweede Kamer al een motie aan voor een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. Maar Rutte zou daarna aan zowel coalitiepartijen als in de ministerraad hebben laten weten dat absoluut niet te willen.

Rutte hield onderzoek tegen

Eind vorig jaar erkende Rutte onder hevige druk dat hij fracties had ontraden om voor een onafhankelijk onderzoek te stemmen. Rutte zei een onderzoek ‘onverstandig’ te vinden omdat onze bondgenoten dit soort informatie ook niet naar buiten brengen. Een onderzoek zou dan ’het risico op spanningen’ met zich meebrengen. Over welke bondgenoten hij sprak, wilde hij niet kwijt.

Ook zei de premier dat een onderzoek een gevaar zou vormen voor mensen van de gesteunde oppositie in Syrië. „Zij dreigen dan in de problemen te komen met het regime van Assad, dat weer behoorlijk stevig in het zadel zit.” Tot slot zouden operationele aspecten van de hulpoperatie volgens de premier alleen vertrouwelijk gedeeld kunnen worden.

