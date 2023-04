Kabinet: jaarlijks 250 miljoen euro voor inlossen Groningse ’ereschuld’

Dat maakten premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdagmiddag bekend in het Groningse Garmerwolde. In totaal komt daarmee een kleine 14 miljard euro extra vrij voor Groningen, bovenop de 8,5 miljard euro die al was uitgetrokken voor de aanpak van de aardgasellende. Vorige maand vroegen Groningse bestuurders nog ’minstens 30 miljard euro’ als compensatie voor de jarenlange gaswinning. „Hiermee is de ereschuld niet ingelost”, reageert René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen. Volgens hem is het bedrag ’een optelling van appels en peren’ en trekt het kabinet slechts ’een derde’ uit van het bedrag waar om was gevraagd.

„De machine van de gaswinning denderde maar door”, zei Rutte bij een persconferentie. „Daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.” Volgens de premier zijn de belangen van de Groningers ’ondergeschikt gemaakt aan het financieel belang van Nederland’. „Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen.”

Snoeihard rapport

Het kabinet had twee maanden nodig om met een reactie te komen op het snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de aardgaswinning onderzocht. Volgens die commissie zijn de belangen van inwoners van Groningen ’structureel genegeerd’. De Nederlandse overheid verdiende 363 miljard euro aan het Groningse gas, maar slechts 1 procent daarvan belandde in het Noorden.

Rutte wil niet aftreden vanwege de kwestie. Dat heeft hij wél overwogen, zo meldde hij. „Als zo’n hard rapport uitkomt dan overweeg je dat, maar ik heb ervoor gekozen om door te gaan en te helpen dit probleem op te lossen.” Hij moet nog in debat met de Tweede Kamer, maar dat zegt de premier ’niet te vrezen’.

Ⓒ Jos Schuurman

Het kabinet neemt de aanbevelingen van de enquêtecommissie over. Rutte en Vijlbrief komen met vijftig maatregelen, waarvan wettelijk wordt vastgelegd dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. De regels voor de afwikkeling van schade door aardbevingen worden versoepeld: zo wordt het gebied groter waarin inwoners niet hoeven te bewijzen dat hun schade het gevolg is van bevingen. Ook stoppen alle onderzoeken bij schades lager dan 40.000 euro.

„De schade aan uw huizen kunnen en zullen we aanpakken”, beloofde Vijlbrief, die tijdens zijn verklaring zichtbaar geëmotioneerd raakte. „De schade aan uw levens is moeilijk herstelbaar, en dat spijt mij zeer.” De staatssecretaris stelt dat ’kinderen en jongeren niet de jeugd hebben gekregen die zij verdienen’. „Omdat de overheid hun ouders niet heeft geholpen. Daarmee zijn meerdere generaties in het aardbevingsgebied ernstig tekort gedaan en hebben zij het vertrouwen in de overheid verloren.”

Dertig jaar

In dertig jaar tijd wil het kabinet de werkgelegenheid en de schooluitval naar het landelijk gemiddelde trekken. Ook komen er ’aardbevingscoaches’ om mensen met psychische problemen te helpen. Verder moet Groningen ’de landbouwregio van de 21e eeuw worden’. Er gaat geld naar verduurzaming, waterstof en ’gezondheidshuizen’.

De Groningse gaskraan gaat uiterlijk volgend jaar dicht, zo herhaalt het kabinet. Dat is ’niet alleen nodig voor de veiligheid, maar ook noodzakelijk voor het psychosociaal herstel van bewoners in het aardbevingsgebied’.

Staatssecretaris Vijlbrief zei dat deze kabinetsreactie ’de laatste kans is om het beter te doen’. Maar volgens de Groningse Commissaris van de Koning Paas is het nog onvoldoende: „Wij hebben twijfels of je de doelen met dit geld kunt bereiken. Heel wat mensen gaan naar huis met onzekerheid of de schade aan hun huis wel wordt hersteld of dat hun huis wordt versterkt.”

Volgens Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad kan van een ’eindbedrag’ voor Groningen geen sprake zijn. „Er is geen eindbedrag te noemen, omdat we niet weten wat er de komende tien jaar nog gaat gebeuren”, zegt hij. „Zoals nieuwe aardbevingen en schades.”

Boer Sijbrand Nijhoff kampt sinds vele jaren met de nasleep van gaswinningsschade. Hij luisterde mee bij de persconferentie van Rutte en Vijlbrief. „Eerst zien, dan geloven”, reageert Nijhoff. „Ik ben er al die jaren al mee bezig geweest. Het is teleurstellend dat ze er nu pas mee komen. Het moet werken, pas dan is er weer vertrouwen in de overheid.”