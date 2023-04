Kabinet: jaarlijks 250 miljoen euro voor inlossen Groningse ’ereschuld’

Dat maken premier Rutte en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdagmiddag bekend in Groningen. In totaal komt daarmee een kleine 14 miljard euro extra vrij voor Groningen, bovenop de 8,5 miljard euro die al was uitgetrokken voor de aanpak van de aardgasellende. Vorige maand vroegen Groningse bestuurders nog ’minstens 30 miljard euro’ als compensatie voor de jarenlange gaswinning.

„Kinderen en jongeren hebben niet de jeugd gekregen die zij verdienen”, zegt Vijlbrief. „Omdat de overheid hun ouders niet heeft geholpen. Daarmee zijn meerdere generaties in het aardbevingsgebied ernstig tekort gedaan en hebben zij het vertrouwen in de overheid verloren.” De staatssecretaris wil ’deze laatste kans benutten om het beter te doen’.

Snoeihard rapport

Het kabinet had twee maanden nodig om met een reactie te komen op het snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de aardgaswinning onderzocht. Volgens die commissie zijn de belangen van inwoners van Groningen ’structureel genegeerd’. De Nederlandse overheid verdiende 363 miljard euro aan het Groningse gas, maar slechts 1 procent daarvan belandde in het Noorden.

Nu zegt het kabinet de aanbevelingen van de enquêtecommissie over te nemen. Rutte en Vijlbrief komen met vijftig maatregelen, waarvan wettelijk wordt vastgelegd dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. De regels voor de afwikkeling van schade door aardbevingen worden versoepeld: zo wordt het gebied groter waarin inwoners niet hoeven te bewijzen dat hun schade het gevolg is van bevingen. Ook stoppen alle onderzoeken bij schades lager dan 40.000 euro.

Dertig jaar

In dertig jaar tijd wil het kabinet de werkgelegenheid en de schooluitval naar het landelijk gemiddelde trekken. Ook komen er ’aardbevingscoaches’ om mensen met psychische problemen te helpen. Verder moet Groningen ’de landbouwregio van de 21e eeuw worden’. Er gaat geld naar verduurzaming, waterstof en ’gezondheidshuizen’.

De Groningse gaskraan gaat uiterlijk volgend jaar dicht, zo herhaalt het kabinet. Dat is ’niet alleen nodig voor de veiligheid, maar ook noodzakelijk voor het psychosociaal herstel van bewoners in het aardbevingsgebied’.