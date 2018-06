’Democratie dood en begraven’

Niet raar, wel bijzonder, want zelf snappen ze het het ook niet meer, zo blijkt. Als we tegenwoordig bij verkiezingen rechts stemmen, wordt de uitslag volledig genegeerd en krijgen we een centrum-línks kabinet.

Nu zien we precies hetzelfde gebeuren met Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Die wordt ook volledig genegeerd, terwijl Leefbaar Rotterdam wel de grootste partij is.

De democratie is daarom volgens mij dood en begraven. Mij zie je niet meer bij een stembus.

Rob de Jonge, Westervoort