Eenzijdig staakt-het-vuren in Afghanistan

De Taliban zijn overwegend Afghanen die tot de stam van de Pathanen behoren. Deze extremisten voerden een schrikbewind in het land van midden jaren negentig tot de Amerikaanse invasie van 2001. Sindsdien pogen ze met geweld de macht te heroveren.

Islamitische Staat is sinds begin 2015 actief in het noordoosten van het land, meestal vlak bij de Pakistaanse grens in de provincies Kunar, Logar en Nangarhar. Het is naar het zich laat aanzien een kleine terreurbeweging die vooral uit buitenlanders, onder wie veel Pakistanen, bestaat. De Afghaanse IS vecht ook met de Taliban.

’Positief’

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwelkomde de aangekondigde wapenstilstand. „Dit is een positieve stap op het pad naar vrede”, zei hij bij een bijeenkomst van de NAVO-defensieministers in Brussel. Hij sprak zijn volle steun uit voor het verzoeningsproces en riep de Taliban op zich bij het staakt-het-vuren aan te sluiten. Onderhandelingen zijn de enige weg naar een oplossing, zei hij.

Het westerse bondgenootschap heeft de missie Resolute Support om het leger en de politie van Afghanistan te trainen uitgebreid tot 16.000 man, 2500 meer dan een jaar geleden. Overigens waren het er in 2011 nog 140.000.

Nederland levert nu zo’n honderd manschappen die hogere Afghaanse officieren trainen en adviseren. Het kabinet heeft volgens ingewijden aan de NAVO aangeboden daarbovenop vijftig tot zestig mariniers en commando’s te sturen om special forces „in het veld” te gaan trainen. Omdat er nog wordt overlegd in de coalitie is dat nog niet definitief.