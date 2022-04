EasyJet is niet van plan vluchten te cancelen om drukte Schiphol

„Hoewel we niet van plan zijn vooraf al vluchten te cancelen, zijn we wel met Schiphol in gesprek over andere oplossingen”, aldus een woordvoerder van easyJet. Het is niet bekend om wat voor mogelijke oplossingen het dan gaat.

EasyJet vraagt aan reizigers in ieder geval ruim op tijd op de luchthaven te arriveren en de zogeheten Flight Tracker op de website van de luchtvaartmaatschappij goed in te gaten te houden. Vrijdag liet easyJet weten de komende week elke dag ongeveer 28 vluchten per dag te hebben vanaf Schiphol.

Voor zaterdag kwam Schiphol met het verzoek het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen, zondag streeft de luchthaven naar 5800 passagiers minder. Zaterdag stonden opnieuw erg lange rijen bij de incheckbalies, soms moesten mensen wel twee uur wachten om door de security te komen.