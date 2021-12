Tippelzone Arnhem gaat overdag open: ’Zaak van leven en dood’

Dat schrijft Omroep Gelderland. „Het gaat om een zaak van leven en dood”, meent D66-raadslid Susan van Ommen. Volgens haar belanden op dit moment de prostituees om wie het gaat in de illegaliteit, wat ten koste gaat van hun veiligheid omdat er dan geen zicht op is. Volgens Sarah Dobbe (SP) maakt dat hen kwetsbaarder voor uitbuiting en geweld.

Van Ommen stelt dat het beste kan worden bepaald met de sekswerkers welke openingstijden er dan precies moeten gelden. Of met de belangenorganisatie als het de gemeente niet lukt rechtstreeks contact met hen te krijgen. Wethouder Martien Louwers gaf namelijk aan dat Van Ommen dat tot op heden niet is gelukt.

„Te idioot die excuses”, zegt Van Ommen tegen de omroep. „Hier hebben we het twee weken geleden ook al over gehad.” Ze toont de hartjes in haar app die ze zojuist van een sekswerker gekregen zegt te hebben, na het aannemen van het voorstel. Waarom het de gemeente dan niet lukt in contact te komen? „Laten we het jammer en raar noemen”, zegt Van Ommen met een veelbetekenende blik tegen Omroep Gelderland.

Coen Verheij (PVV) is volgens de omroep niet blij met het besluit. Iedereen kan bij de gemeente aankloppen met inkomensproblemen, is zijn overtuiging. Bovendien is volgens hem op de locatie van de tippezone de hele dag autoverkeer en op de Oude Veerweg overdag veel fietsverkeer.

„En er vinden daar de hele dag werkzaamheden plaats. Het zal geen klant extra opleveren.” Ook wijst Verheij erop dat de werkzaamheden van de sekswerkers direct zichtbaar zullen zijn als je erlangs fietst.

De wethouder moet de raad binnen een week informeren over de voortgang van het besluit om de tippelzone overdag te openen.