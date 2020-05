Een aanhouding rond ’waardige herdenking’ op de Dam

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is maandagavond „waardig, veilig en ongestoord” verlopen. Dat meldt de politie. Wel werd rond 20.15 uur een man aangehouden in de omgeving van de Dam voor het verstoren van de openbare orde. Wat hij precies heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.