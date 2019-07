Zeeleeuwtje gestorven in Beekse Bergen

„Ondanks dat het er goed uit zag, is het jong steeds minder gaan eten. Hierdoor is het meer en meer verzwakt en uiteindelijk overleden”, meldt de dierentuin op Facebook.

Het is niet duidelijk waar het zeeleeuwtje aan is doodgegaan. Het beestje had nog geen naam, omdat het geslacht nog niet bekend was.

In de Beekse Bergen in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek wonen sinds twee jaar zeeleeuwen.