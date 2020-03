’Antiracisten maken veel stuk in Nederland’

Osato en Monique in hun werkplaats in Hoogezand: „Humor bracht ons samen.” Ⓒ FRANS PAALMAN

Hij is zwart en komt uit Nigeria. Zij is blank en een ’botte Groningse’. Osato en Monique, ondernemersechtpaar uit Groningen, waarschuwen voor de polarisering in de samenleving. Osato: „Mensen gaan ervan uit dat ik boos ben op blanken. Maar dat is niet zo.”