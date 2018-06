Kort geding deal Noordeinde dreigt

De rechtszaak wordt aangekondigd door de gerenommeerde sigarenzaak La Casa del Habano The Hague, die de vestiging aan de Heulstraat na negentig jaar moet verlaten. De winkel, die een hoger bod heeft uitgebracht op het kapitale pand, heeft de gemeente per brief gesommeerd het taxatierapport af te geven.

De deal op het koninklijke Noordeinde is omstreden, omdat de koopprijs van 1,7 miljoen euro vergeleken met soortgelijke panden volgens deskundigen veel te laag is. Retail-expert Jacques Groenewegen heeft berekend dat alleen al de winkelruimte op de parterre 2 miljoen euro opbrengt. Desondanks zette het college de transactie met de bekende tassenontwerper Omar Munie door.

Om te kunnen vaststellen of de koopprijs juist is vastgesteld en het collegebesluit rechtmatig is, wil onderneemster Yvonne Litz het tot nu toe achtergehouden taxatierapport kunnen inzien. Zowel het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het herenhuis, als de gemeente, weigeren het volledige rapport openbaar te maken. ,,De koopprijs ligt al lang en breed op straat. Waarom zou je het rapport dan nog onder de pet houden”, zegt Litz.

Naast het aangekondigde kort geding is de gemeente deze week in verlegenheid gebracht door een brief die recent is binnengekomen bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid (NCTV), waarin staat dat het pand direct grenst aan de achtertuin van het werkpand van Prinses Beatrix en daarom veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

De woordvoerder van de NCTV laat weten dat er geen bezwaar is tegen de komst van een koper en dat de bewuste brief daarin geen verandering heeft gebracht. Wel is de informatie volgens de zegsman doorgestuurd aan alle partijen die bij de transactie betrokken zijn.

Met de installatie van het nieuwe college vanavond komt de erfenis van Wijsmuller – hij laat tassenontwerper Munie alvast anti-kraak in het rijksmonument zitten - op het bordje te liggen van VVD-wethouder Boudewijn Revis. Juist zijn partij is kritisch over de deal, waarbij niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen, maar ook commercieel vastgoed wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd hebben de liberalen te maken met hun burgemeester Pauline Krikke, die bij de geheime deal mogelijk een actieve rol lijkt te hebben gespeeld.