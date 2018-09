Aan de slag met Bach

In een villawijk van Naarden staat een vrijstaand huis dat uitpuilt van oude boeken, antiek meubilair, schilderijen en prenten. Alles is secuur en met liefde bij elkaar gezocht door muzikale duizendpoot Ton Koopman. ,,Tja, wat had ik gedaan als ik Johannes Sebastian Bach niet in mijn leven had?” Koopman tikt met zijn vingers op een antiek tafeltje. ,,Dan was ik waarschijnlijk een boekantiquariaat begonnen. Zo’n gezellige winkel vol unieke objecten en indrukken, net zoals hier.”

Hij wijst naar de kasten in de kamer. ,,Maar ik weet niet of ik goed had kunnen verkopen”, lacht hij. ,,Afstand doen van dierbare spullen is voor mij moeilijk. Tot op de dag van vandaag ben ik een hartstochtelijk verzamelaar. Het is zo’n verrijking om je te omringen met spullen uit oude tijden. Net zoals muziek is het een taal die je doorgeeft aan nieuwe generaties.”

Niemand in Nederland is een grotere Bach-devoot dan de 72-jarige Koopman. Hij wil zijn liefde voor de oude meester overbrengen, maar richt zich niet alleen op zijn generatiegenoten. ,,Het publiek van mijn concerten is vaak gemêleerd. Er zijn niet alleen oude mensen bij die van klassieke muziek houden, maar ook jongeren.”

Waarom? ,,Bij barokmuziek gebeurt er wat. Het zijn hapklare brokken waarin ritme valt te ontdekken. In barok zit ook rock, dat appelleert aan de smaak van nu en daarom werkt het.” Koopman weet bovendien de angst voor componist Bach weg te nemen. ,,Men denkt vaak: dat is muziek voor als er een staatshoofd is overleden. Het is zo serieus en zwaar. Die denkwijze is niets voor mij. Ga eens naar een concert, dan zul je merken dat Bach melodieën heeft gemaakt die direct in je hoofd blijven kleven.”

Bach-liefhebbers mogen volgens Koopman wel wat minder zwaar op de hand zijn. ,,Als ik de Air uit de derde suite van Bach uitvoer, hoor ik wel eens terug dat ik het te snel breng. Mijn antwoord is dan, het is maar een ’Airtje’, een liedje. Wel één van de mooiste liedjes die er bestaat, maar dat betekent niet dat je het moet uitrekken. Dat is atypisch voor de muziek uit de achttiende eeuw.”

Koopman groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader was jazz-musicus, evenals zijn dochter nu. ,,Gek genoeg heb ik nooit wat met die stroming gehad.” Het was definitief over met de jazz toen de vader van Koopman met een goedbedoeld idee kwam, vlak nadat hij voor Herman van Veen een kerstplaat had gearrangeerd. ,,Mijn vader zei tegen mij: ’Ton, je doet leuke dingen. Doe eens mee aan een programma voor de Zweedse televisie. Daar improviseren ze zo lekker.’ Ik dacht, waarom niet? Daar zat ik dan met mijn klavecimbel tussen de jazz- en rockmusici. Iedereen toonde wat hij in zijn wereldje deed en als klap op de vuurpijl kwam de jamsessie. Een faliekante mislukking. Dat was het moment waarop ik definitief koos voor alleen barok in mijn leven”.

Een verstandige keuze, want sinds Koopman in 1979 het Amsterdam Baroque Orchestra oprichtte, ging zijn carrière als een komeet. Het collectief trad op tijdens alle belangrijke muziekfestivals en Koopman werd geprezen om zijn virtuoze orgel- en klavecimbelspel, waarvoor hij onder andere de Prix d'Excellence ontving.

Door Bach jarenlang te bestuderen, heeft hij een eigen kijk op de componist ontwikkeld. Zo wordt er in Koopmans Weihnachtsoratorium gebruik gemaakt van oude instrumenten die lager zijn gestemd dan de meeste luisteraars gewend zijn. Voor Koopman is dat essentieel. ,,Ik wil het niet statisch laten klinken en ik wil dat de teksten verstaanbaar zijn. Je moet begrijpen waar het over gaat. Bach geeft heel minuscuul aan welke muzikale lading een woord moet hebben. Met weinig woorden, van een taal die je niet spreekt, kan je daarom toch de inhoud begrijpen.”

De woorden van veel libretto’s van Bach waren afkomstig van schrijver Christian Friedrich Henrici, beter bekend onder het pseudoniem Picander. Samen vormden zij een gouden duo. De twee waren uitmuntend in het verklanken van de thematiek die de kerk graag hoorde: God is goed, de duivel is slecht. Ze hadden geen hogere religieuze doelen, componeren bracht simpelweg brood op de plank.

,,Bach was geen evangelist, zoals vele mensen onterecht denken, maar iemand die zijn Bijbel kende. Het was een mens van vlees en bloed”, weet Koopman. ,,Het was een gezellige boel in zijn woonplaats Leipzig. Bach hield van een glaasje wit, rookte pijp en was een familieman. Met zijn composities wist hij de juiste snaar te raken en hij maakte dat waar behoefte aan was.” Bij kerst passen klanken van vreugde en dus hoor je dat terug in de kerstcantates. ,,Het kind Jezus wordt geboren, dat kondigt de muziek aan. Maar je hoort ook al doorklinken dat het kind later aan ons geofferd zal worden, dat Jezus aan het kruis zal sterven.”

Koopman verlangt bij zijn uitvoeringen eensgezindheid van de orkest- en koorleden. De neuzen moeten dezelfde kant op. ,,Tijdens het repeteren en dirigeren vind ik het belangrijk dat je één interpretatie van de werken krijgt, of die nu goed of fout is in de ogen van sommigen.” Volgens Koopman kun je dus best dansen op Bach, althans wel in de cantates die hij in Laren en Utrecht laat horen.

,,Hoe heerlijk is het om straks het koor te zien swingen tijdens het Weihnachtsoratorium? Waarom niet? In een van de cantates zit een koraal in een driekwartsmaat. De koning van de wals, Johan Strauss, had het in zijn tijd ook kunnen gebruiken.”

Hoewel de dirigent niet genoeg kan krijgen van de kerstcantates, is in het huis van de familie Koopman nog geen kerstsfeer te bekennen. Alhoewel: ,,Zie je dat oude beeldje staan? Dat komt nog uit een kerststal uit de tijd van Bach zelf.” Bach is bij Ton Koopman nooit ver weg. ,,Leuk is-ie, hè? Ik ben er zo blij mee. Zo hebben we toch nog het kerstgevoel in huis.”