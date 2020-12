Nieuwe CDA-leider Wopke Hoekstra: ’Het was een achtbaan’

Premium Buitenland

Colosseum voortaan te bezichtigen zoals gladiatoren het zagen

Het Colosseum, het wereldberoemde amfitheater in Rome, is in de toekomst door toeristen vanuit een ander perspectief zien, namelijk vanuit het centrum. De Italiaanse minister van Culturele Zaken Dario Franceschini wil het Colosseum weer een centrale vloer geven.