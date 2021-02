Streng winterweer ligt op de loer: mogelijk ijsdagen en dik pak sneeuw

Volgens sommige computerberekeningen komt het vanaf zondag tot forse sneeuwval in ons land. In de nachten stijgt de kans op matige tot strenge vorst. Niet elke berekening gaat echter uit van ijsdagen en sneeuw.

In de zuidelijke provincies valt zondag mogelijk een paar centimeter sneeuw, in het midden van het land is 5 tot 10 centimeter mogelijk en in het noorden zijn er zelfs uitschieters naar plaatselijk 20 centimeter sneeuw.

In het noorden van het land is de kans op ijsdagen, als de temperatuur gedurende een etmaal niet boven nul komt, aan het begin van week zelfs 80%. In het zuiden en midden is de kans op ijsdagen kleiner. Bij een ijsdag is het waarschijnlijker dat de gevallen sneeuw blijft liggen.

-10

In de nachten koelt het nog verder af en kan het op grote schaal flink vriezen. Dit betekent dat de minimumtemperatuur lager dan -5 graden uitkomt en tijdens sommige nachten kan het kwik zelfs onder -10 graden duiken. „Dit koude scenario met kans op strenge vorst kan na het weekend best een tijdje aanhouden. Op ijsbaantjes, ondergelopen weilanden en ondiepe plassen kan dan toch gestaag een ijsvloer ontstaan. Om het winterse plaatje compleet te maken staat er ook nog een stevige noordoostenwind en is het buiten koud en guur. Ook kan er af en toe nog wat verse sneeuw vallen. Tijd voor sneeuwpoppen, schaatsen, boerenkool en erwtensoep zou je zeggen!”, aldus van Wezel.

Toch houdt Van Wezel nog een flinke slag om de arm. „Of dit koude scenario uitkomt is echter nog sterk de vraag. Voor komende week zijn er namelijk ook een aantal scenario’s en computerberekeningen waarbij het wel kouder wordt, maar de winterkou niet zo stevig doorzet als in het eerder geschetste beeld. We kunnen dan eerder spreken van een winters speldenprikje.”