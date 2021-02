A50 bij Bankhoef dicht door gekantelde vrachtwagens

Van de ene vrachtwagencombinatie is alleen de truck zelf gekanteld, van de andere is de hele combinatie op zijn kant terechtgekomen. De afhandeling van het incident duurt naar verwachting nog zeker tot 18.00 uur.

Voor de A50 geldt tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk een omleiding. Verkeer vanuit het zuiden (Eindhoven/Den Bosch) richting Arnhem/Nijmegen wordt vanaf knooppunt Hintham omgeleid via de A2 en de A15 of via de A326. Het ingesloten verkeer is inmiddels weggeleid.