Gemeente zet fontein uit na ophef om blauwalg

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft zondag uit voorzorg een fontein in de Binnenschelde uitgezet. Op de website meldt de gemeente dat daartoe is besloten omdat er vragen over de veiligheid van de fontein waren gekomen. Omroep Brabant had op basis van een algendeskundige gemeld dat de fontein blauwalg door de lucht verspreidde.