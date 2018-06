Jongerius wil uit kleur halen wat erin zit

Jongerius (1963, De Meern) werkt met textiel, keramiek en meubels. Ze combineert nieuwe technologieën met traditionele handwerktechnieken en hanteert kleuren op heel eigen wijze. Op deze tentoonstelling wil Jongerius de bezoekers volgens Boijmans uitdagen om „kleur even krachtig te ervaren als vorm.” Ze presenteert installaties waarmee veel meer uit kleur moet worden gehaald dan je zou verwachten. „Jongerius toont hoe kleur reageert op vorm, textuur en op het veranderende licht gedurende de dag.”

Impulsiviteit

Het werk van Jongerius wordt in Boijmans aangevuld met 150 kunstwerken van verschillende kunstenaars uit de eigen museumcollectie, die door de ontwerpster werden uitgekozen samen met kunstenaar Mathieu Meijers. „Het zijn werken die Jongerius inspireren in haar eigen onderzoek naar kleur of waarin zij als maker eenzelfde kleurhantering of impulsiviteit herkent”, weet Boijmans.

Jongerius heeft overigens moeite met de kleuren zoals we die krijgen aangeboden door de industrie: „We selecteren kleuren uit kleurenwaaiers of kleursystemen met behulp van nummers en coderingen. Kennis over de complexiteit en opbouw van kleur is sterk vereenvoudigd. Er is een groot aanbod van RAL-codes en andere kleursystemen maar ze stralen en zinderen niet zoals de kleuren op de doeken van de oude meesters. De industrie mist op dit moment de ambitie om intense kleurrecepten tot stand te brengen”, vindt ze.

’Breathing colour’ duurt van 9 juni tot en met 12 augustus.