Man (21) overlijdt na val van 100 meter hoge attractie pretpark

Het dodelijke ongeval vond afgelopen maandag plaats. Jacob David Kaminsky viel meters naar beneden en kwam terecht op het onderste platform. Hij werd vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek het slachtoffer al overleden te zijn, zo meldt NY Post.

,,Het is een schok en we zijn bedroefd over de gebeurtenis. Elke keer wanneer er iets van deze aard gebeurt, is het buitengewoon triest’’, aldus marketingdirecteur John Stine van het ICON Park.

Stine liet bovendien weten dat de attractie de komende tijd zal sluiten. De autoriteiten doen onderzoek naar het fatale incident.