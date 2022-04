Venetië remt toerisme: entreekaartjes voor dagjesmensen

Aan de ene kant is Venetië blij dat de toeristen zijn teruggekeerd. Tijdens de coronacrisis was er een flinke economische crisis in de stad ontstaan. Daarom is de stad blij dat de stroom van buiten weer is teruggekeerd. Venetië leeft van toerisme. Maar aan de andere kant is het tegelijkertijd de doodsteek. Er wonen nog maar circa 50.000 inwoners. In het jaar 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus uitbrak, kwamen er circa dertien miljoen toeristen slapen.

Daarbij komt dat dit nog maar een klein deel was van het totaal aantal toeristen. De vele miljoenen zogenaamde dagjestoeristen per jaar geven bovendien nauwelijks wat uit. Ze jagen de stad alleen maar op kosten en zorgen eigenlijk alleen voor overlast.

Spooktoerisme

Dat Venetië nu met Pasen weer stampvol toeristen was, zal niemand verbazen. Maar dat er volgens de berekening van de lokale krant Corriere del Veneto ook nog twintigduizend toeristen meer blijken te hebben geslapen dan waren geregistreerd, doet de wenkbrauwen helemaal fronsen.

Vorige week zaterdag zijn er overdag circa 160.000 toeristen in Venetië geweest. Er hebben vorige week vrijdagnacht met de aanloop naar Pasen 101.000 toeristen in airb&b, hotels en andere slaapgelegenheden in Venetië geslapen. Dat is vastgesteld via een systeem dat ’s nachts controleert hoeveel mobiele telefoons in Venetië zijn aangesloten. Maar als je kijkt naar het aantal beschikbare slaapplaatsen, dan kom je op slechts 81.000 slaapplaatsen uit. Dat zou kunnen duiden op een zwart circuit van circa 20.000 niet geregistreerde toeristen.

De gemeente van Venetië laat weten dat het aantal mogelijk onjuist is. Mensen hebben misschien bij hun familie geslapen of het zijn studenten. Maar het gigantische aantal toeristen blijft voor iedereen een feit.