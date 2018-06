Dood zus Máxima groot nieuws in Argentinië

De media berichtten uitgebreid over haar leven en depressies. De krant Clarín betitelt Inés als de zwakke plek van haar dertien jaar oudere zus Máxima. De media zijn niet erg verbaasd dat de vaak depressieve Inés zich van het leven heeft beroofd in haar appartement in de wijk Almagro in het centrum Buenos Aires. Naaste familieleden van Inés zijn daar volgens internetmedia snel gearriveerd en de media vragen zich af of de Nederlandse koningin al onderweg is.

Inés wordt als beschermelinge van Máxima omschreven en als iemand over wie de Nederlandse koningin zich grote zorgen maakte. Zozeer zelfs, dat vergeefs is geprobeerd haar in Nederland onder haar hoede te nemen.