’Schokkende’ nazi-collectie gevonden bij huiszoeking Braziliaanse misbruikverdachte (58)

„Het is een slimme en welbespraakte vent, maar ook een Holocaustontkenner, homofoob, een pedoseksueel en hij zegt dat hij jaagt op homoseksuelen”, zegt rechercheur Luis Armond over de vijftiger tegen persbureau Reuters. „Ik ben geen dokter, maar hij lijkt mij een krankzinnige psychopaat.”

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

De verdachte komt uit een welgestelde familie van investeerders, benadrukt de politie. Hij zou op veilingen hebben toegeslagen met veel geld. Zo hingen bij hem thuis tal van nazi-uniformen waarvan sommige wel 250.000 euro waard kunnen zijn. De politie onderzoekt of de man banden onderhoudt met extreem-rechtse organisaties. Hij wordt aangeklaagd voor rassenhaat en illegaal wapenbezit, naast de al bestaande misbruikverdenkingen.

Museum

Er wordt een museum gezocht om de spullen onder te kunnen brengen. De collectie bestaat verder uit oude Duitse kranten, schilderijen en afbeeldingen van Adolf Hitler, penningen, vlaggen, medailles, wapens en munitie.

Volgens de recherche gaat het om een ongekende vondst. „We duiken er dieper in om de bron van deze memorabilia te vinden. We willen weten hoe hij het gekocht heeft en of het uit Brazilië of het buitenland komt.”