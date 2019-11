Man overgoten met zoutzuur in Amsterdam

Politie in Amsterdam (archiefbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Een 34-jarige man is maandag in Amsterdam overgoten met zoutzuur. De politie heeft een 63-jarige man aangehouden, die nog vast zit en wordt verdacht van zware mishandeling. Het incident gebeurde buiten op de Johan M. Coenenstraat in Oud-Zuid. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en kon na behandeling weer gaan.