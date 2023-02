Premium Het beste van De Telegraaf

Zware aardbevingen geen zeldzaamheid in rampgebied Turkije en Syrië

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een compleet verwoeste woonwijk in Antakya, een Turkse stad die al veel vaker is getroffen door zware aardbevingen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Aardbevingen vormen een rode draad in de geschiedenis van het Nabije Oosten. Van Jeruzalem tot Damascus en van Antiochië tot Aleppo: er is geen stad in de regio, die nooit letterlijk op zijn grondvesten heeft staan schudden. Zelfs bevingen met de vernietigende kracht van de aardschok waardoor Turkije en Syrië maandag zijn getroffen, zijn geen uitzondering.