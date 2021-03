Dode man in Amsterdam Nieuw-West door misdrijf omgekomen

Politieauto met spoed onderweg, beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen

AMSTERDAM - De man die afgelopen vrijdag dood werd aangetroffen in Amsterdam Nieuw-West is door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens de politie is hij neergeschoten. Het 22-jarige slachtoffer uit Assendelft, die de bijnaam Lau zou hebben, is vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag elders om het leven gebracht.