PvdA en GL weten nog niet wie gezamenlijke senaatsfractie gaat leiden

„Daar komen we uit”, zegt Vos op de vraag wie de gezamenlijke fractie volgend jaar zal leiden. Volgens Rosenmöller ’komt het wel goed’. „Als we ergens ontspannen over zijn, is het wel dit. We zijn gespannen over onze gezamenlijke ambitie om de grootste fractie te worden. Dat is de uitdaging.”

PvdA en GL hopen op een linkse opleving door intensiever samen te werken in de Eerste Kamer. Voor het eerst in de geschiedenis van beide partijen zijn ze voornemens om als één fractie te gaan vergaderen en stemmen in de senaat. Het wordt gezien als de mogelijke voorbode van een partijfusie, hoewel daarover intern nog veel weerstand bestaat.

Onenigheid

Vos en Rosenmöller zijn allebei nu al fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Donderdag presenteerden de twee partijen samen de kandidatenlijsten voor de senaat. Bij de PvdA staat Jeroen Recourt op de tweede plek, bij GL is dat Farah Karimi.

Binnen de PvdA leeft onenigheid over de lijst. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent is afgeweken van een conceptlijst die was samengesteld door oud-partijleider Job Cohen. Sent besloot om PvdA-mastodont Ruud Koole op een onverkiesbare plek te zetten. Ook de Rotterdamse oud-wethouder Hamit Karakus kan een hoge plek op de lijst wel vergeten. De twee hebben zich daarop teruggetrokken.

„Het was een ingewikkelde puzzel”, zegt Sent. „Er zijn ook mensen niet heel erg blij. Dat is spijtig, dat niet iedereen op de lijst kan. Het kan niet anders, we moeten keuzes maken.” Op 4 februari kunnen de leden van PvdA en GL stemmen over de lijsten. De volgorde van de kandidaten kan daardoor nog veranderen.