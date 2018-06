Rutte leeft mee met Máxima

„Het plotselinge overlijden van de zus van Koningin Máxima komt als een grote schok. Het is intens verdrietig en hartverscheurend nieuws, dat nauwelijks is te bevatten voor hen die achterblijven. Met ons hart en onze gedachten zijn wij bij de koningin, haar familie en haar gezin”, reageert Rutte. „Ik wens hen alle kracht toe die nodig is om dit afschuwelijke verlies met elkaar te dragen. En ik vertrouw erop dat zij daarvoor de rust en ruimte zullen krijgen.”

CDA-leider Sybrand Buma reageert eveneens geschokt: „Het zeer verdrietige nieuws over het plotselinge overlijden van de zus van koningin Máxima heeft ons allemaal geraakt. Wij wensen onze koningin en haar familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.” Ook SGP-leider Kees van der Staaij leeft mee: „Buitengewoon verdrietig om te horen dat de zus van koningin Máxima is overleden, wij wensen de koninklijke familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.”

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug condoleert de vorstin via Twitter. „Veel kracht gewenst om dit plotselinge verlies te verwerken.”

De burgervader zou vandaag de koningin ontvangen voor de opening van de Delerij in Driebergen.