Máxima zegt publieke optredens af

Koning Willem-Alexander gaat wel van 11 tot en met 15 juni naar de Baltische staten. Alle publieke optredens van de koningin vandaag en morgen zijn geschrapt.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat ze donderdagavond niet in de Westergasfabriek in Amsterdam zal zijn bij de opening van het Holland Festival. Ook heeft de koningin haar bezoek aan de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen, De Delerij in Driebergen, afgezegd. Vrijdag gaat ze ook niet naar Groningen voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De organisatie van het Holland Festival, dat donderdagavond in aanwezigheid van Máxima zou openen, leeft erg mee met de koningin die haar zus heeft verloren. De koningin zal niet aanwezig zijn, maar de opening van het evenement in Amsterdam gaat verder wel door als gepland, aldus een woordvoerster.

Bekijk ook: Muzikale Inés had leven vol obstakels