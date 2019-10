Ⓒ Unsplash/myles tan

AMSTERDAM - Ouderorganisaties en onderwijsbonden roepen de Tweede Kamer op om voor de wet te stemmen die uitsluiting van kinderen tegen moet gaan van ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Dit laten ze weten in een open brief die gericht is aan de verantwoordelijke Kamerleden.