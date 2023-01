Jogger vindt vermist belgisch meisje (14) dood langs de weg: ’Meisje gelokt via sociale media’

De 37-jarige verdachte werd vrijdagmorgen dood teruggevonden bij een hek van een restaurant in Plainevaux, een deelgemeente van het Luikse Neupré. Hij heeft zichzelf vermoedelijk van het leven beroofd, meldt Nieuwsblad. Een autopsie moet daar nog verder uitsluitsel over bieden.

Enkele minuten later werd in de auto van de man, die vlakbij geparkeerd stond, een meisje van 2,5 jaar oud aangetroffen. Het kind bleek ongedeerd, maar wel flink geschrokken. Ze werd in het ziekenhuis herenigd met haar moeder.

Het meisje is afkomstig uit Anderlecht en was sinds donderdag vermist. Meteen werd ook een grote zoektocht gestart naar haar 14-jarige zus, die bij haar was toen ze verdween en wier rugzak in de auto bij haar zus aangetroffen werd. Het was uiteindelijk een 27-jarige jogger die later in de middag zo’n tien kilometer verderop langs een bospad in Ougrée haar levenloze lichaam aantrof. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens Belgische media is er sprake van geweld en zou het gaan om opzettelijke doodslag. Naast haar lichaam lag een grote steen. Mogelijk is ze daarmee om het leven gebracht.

Sociale media

Tussen de kinderen en de verdachte zou geen familieband bestaan. De man zou het 14-jarige slachtoffer benaderd hebben via sociale media, met een voorstel om te gaan shoppen. Het slachtoffer ging akkoord en nam haar zusje mee.

Wat er daarna gebeurd is, is nog deel van het onderzoek. De verdachte is volgens VRT Nieuws eerder veroordeeld tot vijf jaar cel voor opzettelijke brandstichting.