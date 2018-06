Invoegen blijft lastige klus

Vrachtwagens rijden altijd tussen de 80 en 85 km/u en wijzigen hun snelheid niet. Als je voor een vrachtwagen invoegt met minimaal 90 km/u heeft niemand er last van. Als je afremt om erachter te kruipen, voeg je in met 70 km/u of minder, gevolg bij een drukke snelweg: veel remlichten.

Ritsen doe je pas aan het einde van je rijstrook, anders gaat degene die achter je reed je weer voorbij en wordt je zonder er erg in te hebben zo’n klojo die geen ruimte geeft. Een SIRE-spotje hierover lijkt mij een goed idee.

Martin Stoker