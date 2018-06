Grotten Valkenburg veiliger voor bezoekers

Bezoekers tijdens de kerstmarkten in de Valkenburgse mergelgrotten kunnen dit najaar als het goed is weer met een gerust hart hun kerstinkopen doen. Ⓒ ANP

VALKENBURG - Het Limburgse toeristenstadje Valkenburg gaat de veiligheid in de grotten verbeteren. Zo mogen voortaan alleen nog maar LED-lampjes worden gebruikt en is elektriciteit in opslagruimtes verboden.