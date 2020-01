Jongen (15) opgepakt op school in Goes om wapen

GOES - Een 15-jarige jongen is dinsdag in Goes aangehouden omdat hij een voorwerp dat op een wapen leek bij zich had op een school aan de Industriestraat. De politie kreeg een melding en rukte met meerdere eenheden uit. Uit voorzorg werd de omgeving voor de school afgezet. Onderzoek moet uitwijzen of het wapen echt of nep is.