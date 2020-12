Chinese coronacijfers waren te rooskleurig

Een inwoner van de stad Wuhan ligt dood op straat, na te zijn bezweken aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus (januari 2020). Ⓒ Foto AFP

Peking - „Intern document, houd het vertrouwelijk!”, is de waarschuwing bovenaan het Chinese rapport. Het is een van de gelekte officiële documenten, waaruit blijkt dat het daadwerkelijke aantal Chinese coronabesmettingen in het begin van de epidemie een stuk hoger lag.