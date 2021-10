Uithuisplaatsing kind ’nooit alléén door financiële problemen’

Premium Columns

Opdracht tot inclusief samenleven is recept voor vijandschap

We leven samen in een tijd waarin ons iedere dag wordt opgedragen om het samenleven vooral ’divers en inclusief’ te doen. Wie de opdracht ooit bedacht heeft weten we niet meer, maar het gebod komt tot ons via kranten, televisie, radio en internet. En op het werk wordt van u verwacht dat u aanschuift...