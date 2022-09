Terminale Tiny uit Voerendaal wil thuis rust, buurman verstoort haar laatste dagen

Sterren

Filmster Jane Fonda (84) heeft lymfeklierkanker

Jane Fonda heeft van haar artsen te horen gekregen dat ze lijdt aan non-Hodgkin lymfoom. In een openhartig bericht op Instagram schrijft de 84-jarige actrice dat ze inmiddels is gestart met chemotherapie. Non-Hodgkin lymfoom is kanker in het lymfestelsel.