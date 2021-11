Rellen in Rotterdam: ’Dit is niet meer te doen!’

De voorman van de agenten laat weten dat zijn grootste zorg nu is bij het welzijn van alle collega’s. „Hierna zullen we moeten onderzoeken wat hier nu precies is gebeurd. Maar duidelijk is dat de grens is bereikt. Op deze weg kan het niet meer verder. We geven al tijden aan dat dit niet meer te doen is.”

Van de Kamp bevestigt dat er met zeer zwaar vuurwerk naar de agenten is gegooid. „Onze mensen worden belaagd en de voertuigen in brand gestoken. Het gaat om extreem geweld. We hebben de indruk dat hier groepen bezig zijn die puur erop uit waren om het uit de hand te laten lopen.”

Op beelden is te zien hoe relschoppers politieauto’s in brand steken.

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond spreekt op Twitter zijn ongenoegen uit. „Het is crisis in Rotterdam. Politiemensen doen er alles aan om hun burgers, journalisten en de pers te beschermen. Ze betalen een hoge prijs. Geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dit nooit toestaan!”

De directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rotterdam-Rijnmond, Arjen Littooij laat weten met afschuw de beelden in het centrum van Rotterdam te bekijken. „Noch het recht van vrijheid op demonstratie, noch het recht op vrije meningsuiting rechtvaardigt vernielingen, brandstichting of geweld tegen brandweermensen, politiemensen of ambulancemedewerkers. Gebruik je Verstand!”