Gijzelaar na stapavond gedwongen tot online winkelen

De twee mannen waren dinsdagavond samen op stap geweest in Eindhoven. Daarna gingen zij naar de woning van de 21-jarige man aan de Leenderweg, waar de sfeer omsloeg. De 37-jarige deelde enkele klappen uit en dwong het slachtoffer met zijn creditcard voor duizenden euro’s aan goederen op het internet te bestellen.

De man hield het slachtoffer enkele uren vast in zijn woning. Nadat de verdachte vertrokken was met de laptop van de 21-jarige, belde het slachtoffer de politie. Agenten arresteerden de verdachte in een andere woning in dezelfde straat, waar hij op dat moment verbleef. De bewoner van dat huis werd aangehouden, maar bleek al snel niets met de zaak te maken te hebben.

Het creditcardbedrijf had de aankopen al geblokkeerd, omdat het de zaak niet vertrouwde.